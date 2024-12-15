РФ атакувала Миколаїв ударними БпЛА: пошкоджений об'єкт інфраструктури, постраждали працівники
У неділю вранці, 15 грудня, російська армія атакувала Миколаїв БпЛА типу "Shahed". Внаслідок удару пошкоджений об'єкт інфраструктури, постраждали двоє працівників
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"Сьогодні, 15 грудня, о 06:57 ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників", – йдеться у повідомленні.
Віталій Кім додав, що в ніч на 15 грудня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині чотири БпЛА типу "Shahed".
Нагадаємо, 14 грудня росіяни FPV-дроном обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району та влучили в автомобіль "Укрпошти". Поранений водій, його госпіталізували у важкому стані.
Російська армія била по цивільній інфраструктурі Херсонщини: поранені 5 людейВсі новини »
15 грудня 2024, 10:55Росіяни вдарили по Запорізькій області з авіації та РСЗВ: поранені цивільні
15 грудня 2024, 10:10Російські війська обстріляли Нікополь: постраждала жінка
14 грудня 2024, 15:22
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
Росіяни вдарили ракетою по Харкову: є постраждала
15 грудня 2024, 11:28Сили оборони знищили польовий склад БК та укриття окупантів на Харківщині
15 грудня 2024, 11:10Російська армія била по цивільній інфраструктурі Херсонщини: поранені 5 людей
15 грудня 2024, 10:55Під Львовом зіткнулися легковик, автопоїзд та мікроавтобус із пасажирами: 7 людей загинули, 3 травмовані
15 грудня 2024, 10:30Росіяни вдарили по Запорізькій області з авіації та РСЗВ: поранені цивільні
15 грудня 2024, 10:10У ВМС повідомили, чи є загроза ударів "Калібрами" з моря
15 грудня 2024, 09:55Більша вогнева потужність: Україна модернізувала американські бронетранспортери М113
15 грудня 2024, 09:30Як відключатимуть світло в Україні 15 грудня: в Укренерго показали графіки
15 грудня 2024, 07:00Теракт біля будівлі ТЦК у Дніпрі: правоохоронці затримали підривника
15 грудня 2024, 05:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі блоги »