РФ атакувала Миколаїв ударними БпЛА: пошкоджений об'єкт інфраструктури, постраждали працівники

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Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Сьогодні, 15 грудня, о 06:57 ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників", – йдеться у повідомленні.

Віталій Кім додав, що в ніч на 15 грудня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині чотири БпЛА типу "Shahed".

Нагадаємо, 14 грудня росіяни FPV-дроном обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району та влучили в автомобіль "Укрпошти". Поранений водій, його госпіталізували у важкому стані.