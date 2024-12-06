В Николаеве горела многоэтажка: три человека погибли, 15 жителей эвакуировали

фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Смертельный пожар произошел ночью 5 декабря в девятиэтажном жилом доме в Николаеве. Погиб владелец дома и двое неизвестных мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Николаевской области.

Оказалось, что около 23.20 загорелась двухкомнатная квартира на восьмом этаже. Пожарные провели разведку в доме и обнаружили тела троих мужчин. Еще 15 жителей других квартир спасатели вывели на свежий воздух. Пожар был потушен.

"Одним из погибших оказался владелец дома, мужчина 1974 г.р. Лица двух других устанавливаются", — говорится в сообщении.

Специалисты выясняют причину возникновения пожара.

Также под вечер в Николаеве горел жилой дом, в котором находились три жителя. Ночью двух парней 2002 и 2003 годов рождения госпитализировали в больницу.

Напомним, 2 декабря в Ивано-Франковске во время пожара в многоэтажке погибли мать с сыном.