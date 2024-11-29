У Миколаєві затримали "волонтерів", які продавали гуманітарку від ООН

фото: прокуратура

Правоохоронці викрили чотирьох "волонтерів" благодійної організації і підприємця, які продали гуманітарну допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Загалом вони "наторгували" понад 600 тисяч гривень

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У відомстві зазначають, що підозрювані, замість передачі харчових раціонів людям, які їх потребували, вилучали з пакунків коштовні продукти, знімали маркування "Не для продажу", "Гуманітарна допомога", перепаковували їх і продавали на ринку Миколаєва.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько двох тисяч харчових раціонів, підготовлених до перепакування, понад 6 800 коробок і 200 мішків із продуктами, 16 тисяч банок консервів, а також близько 5 мільйонів гривень.

Загальний обсяг підтверджених продажів становить понад 600 тисяч грн.

Фігурантам правоохоронці повідомили про підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, встановлюються інші причетні до злочину особи.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали ділків, які заробили на продажі гуманітарних авто понад 31 млн грн.