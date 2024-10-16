На Черкащині затримали ділків, які заробили на продажі гуманітарних авто понад 31 млн грн

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Правоохоронці затримали двох ділків під час отримання ними коштів з продажу позашляховиків для ЗСУ. Затриманим оголосили підозру

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 40 та 32-річні жителі Сміли налагодили схему завезення авто як гуманітарну допомогу. Попри заборону продажу гумдопомоги, яку вони мали безоплатно передати ЗСУ, ділки продавали авто цивільним особам за готівку. Для цього "продавці" підшукували покупців, а також розміщували оголошення про готові авто до продажу на одній з інтернет-платформ.

За такою схемою фігуранти реалізували понад 190 автомобілів на близько 31,5 мільйонів гривень. Чоловіків затримали під час отримання ними 15 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків марок BMW X5, Mercedes ML 270 та VW Touran.

Затриманим повідомили про підозру. Їм обрали запобіжні заходи.

Фігурантам загрожує до 7 років тюрми, з конфіскацією майна.

Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили у Полтаві керівника благодійної організації, який заробив понад 35 млн грн на продажі автомобілів, які завозив як гуманітарну допомогу для ЗСУ.