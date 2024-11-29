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29 ноября 2024, 11:36

В Николаеве задержали "волонтеров", продававших гуманитарку от ООН

29 ноября 2024, 11:36
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фото: прокуратура
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Правоохранители разоблачили четырех "волонтеров" благотворительной организации и предпринимателя, продавших гуманитарную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. В общей сложности они "наторговали" более 600 тысяч гривен

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что подозреваемые, вместо передачи пищевых рационов нуждающимся людям изымали из свертков ценные продукты, снимали маркировку "Не для продажи", "Гуманитарная помощь", переупаковывали их и продавали на рынке Николаева.

В ходе обысков правоохранители изъяли около двух тысяч пищевых рационов, подготовленных к переупаковке, более 6 800 коробок и 200 мешков с продуктами, 16 тысяч банок консервов, а также около 5 миллионов гривен.

Общий объем подтвержденных продаж составляет более 600 тысяч гривен.

Фигурантам правоохранители сообщили о подозрении в незаконном использовании гуманитарной помощи в целях получения прибыли.

Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, устанавливаются другие причастные к преступлению лица.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали дельцов, заработавших на продаже гуманитарных авто более 31 млн грн.

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