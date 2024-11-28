15:58  27 ноября
Инкассаторское авто, три грузовика и легковушка: в Киевской области произошло смертельное ДТП
16:55  27 ноября
Взятка в 60 тысяч долларов: сотрудника СБУ отправили за решетку
19:45  27 ноября
Гибель четырех детей в пожаре в Харьковской области: матери объявили подозрение
UA | RU
UA | RU
28 ноября 2024, 08:55

Власти Николаевщины рассказали о последствиях массированного ракетного обстрела

28 ноября 2024, 08:55
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: Укрэнерго
Читайте також
українською мовою

В результате массированной ракетной атаки России сегодня утром, 28 ноября, в Николаевской области произошло отключение электричества

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В результате массированного ракетного обстрела есть отключение электроэнергии в области", — говорится в сообщении.

Он добавил, что за прошедшие сутки РФ пять раз атаковала FPV-дронами Куцурубскую общину Николаевского района. Также 27 ноября около 16:00 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской общины. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

Напомним, в результате утренней ракетной атаки в Ровенской области более 280 тысяч потребителей остались без света. В области имеются перебои с водоснабжением.

Ранее сообщалось, что 28 ноября энергетика Украины находится под массированным ударом России. В столице и областях используются экстренные и аварийные отключения света.

РФ война Николаевская ОГА обстрелы Ким Виталий Александрович Николаевская область отключения света ракетный удар
Оккупанты атаковали инфраструктуру Сумщины, — ОВА
28 ноября 2024, 08:20
На Волыни есть попадания, введено отключения света
28 ноября 2024, 06:58
В ряде областей Украины ввели экстренные отключения электричества
28 ноября 2024, 06:35
Все новости »
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
В Киеве обломки российской ракеты упали на предприятие
28 ноября 2024, 09:20
Действительно ли россияне готовят наступление на Днепр
28 ноября 2024, 09:03
На Ровенщине из-за атаки РФ без света остались более 280 тысяч абонентов, есть перебои с водой
28 ноября 2024, 08:40
Оккупанты атаковали инфраструктуру Сумщины, — ОВА
28 ноября 2024, 08:20
Россияне ударили ракетами по Киеву: зафиксированы падения обломков
28 ноября 2024, 08:13
Россия вывела в Черное море 14 кораблей, среди них есть носители "Калибров"
28 ноября 2024, 07:55
На Сумщине FPV-дроны "Стальной Границы" уничтожили танк Т-80, МТ-ЛБ и внедорожник оккупантов
28 ноября 2024, 07:40
Энергетика Украины под массированным ударом России: в регионах введены отключения света
28 ноября 2024, 07:33
ВСУ показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Торецк
28 ноября 2024, 07:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Юрий Богданов
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »