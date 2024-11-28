Власти Николаевщины рассказали о последствиях массированного ракетного обстрела

иллюстративное фото: Укрэнерго

В результате массированной ракетной атаки России сегодня утром, 28 ноября, в Николаевской области произошло отключение электричества

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В результате массированного ракетного обстрела есть отключение электроэнергии в области", — говорится в сообщении.

Он добавил, что за прошедшие сутки РФ пять раз атаковала FPV-дронами Куцурубскую общину Николаевского района. Также 27 ноября около 16:00 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской общины. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

Напомним, в результате утренней ракетной атаки в Ровенской области более 280 тысяч потребителей остались без света. В области имеются перебои с водоснабжением.

Ранее сообщалось, что 28 ноября энергетика Украины находится под массированным ударом России. В столице и областях используются экстренные и аварийные отключения света.