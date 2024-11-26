Удар российского БПЛА во время выдачи гумпомощи на Николаевщине: в больнице скончался мужчина

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Сегодня утром, 26 ноября, в больнице скончался мужчина, получивший ранение в результате вчерашней атаки российского дрона на село Солончаки Николаевского района

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

По уточненным данным, в Солончаках во время раздачи гуманитарной помощи ранения получили шесть человек – два представителя гуманитарной миссии и четверо местных жителей.

"К сожалению, к утру стало известно, что от полученных ранений в больнице скончался 30-летний мужчина. Другие раненые находятся в тяжелом состоянии, стабильны", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 25 ноября, россияне атаковали FPV-дроном село Солончаки Николаевского района. В результате атаки ранения получили гражданские.

Также сообщалось, что сегодня ночью, 26 ноября, ПВО приземлила в Николаевской области четыре ударных беспилотника россиян типа "Shahed 131/136".