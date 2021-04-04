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04 апреля 2021, 14:53 8

В Николаеве Нацгвардия заблокировала рынок, нарушавший карантин

04 апреля 2021, 14:53 8
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На рынок не пропускали ни продавцов, ни покупателей
На рынок не пропускали ни продавцов, ни покупателей
Фото: «Новости-N»
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Утром 4 апреля, в Николаеве военнослужащие Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок «Колос».

Об этом пишет издание "Новости-N", передает RegioNews.

Издание сообщает, что около 9 часов утра на парковку возле супермаркета "Велмарт" заехали автомобиль КрАЗ и автобус Suzuki с опознавательными знаками Нацгвардии. Из них вышли десятки военных, которые направились к рынку "Колос". К этому времени многие точки успели открыться и начать работу.

Полицейские и нацгвардейцы заблоккировали все входы на вещевой рынок. Как рассказал один из полицейских, им поставили задачу не пропускать на рынок никого — ни продавцов, ни покупателей. Отметим, что к этому времени многие точки уже работали.

В настоящее время полицейские по-прежнему дежурят возле "Колоса". Практически все точки закрыты, однако несколько киосков все же работают, несмотря на запрет. Продавцы утверждают, что они работают "на вынос". Протоколы о нарушении карантинных ограничений в отношении их пока не составляли.

Вместе с тем на вещевом рынке, который расположен на противоположной стороне проспекта Мира, большинство торговых точек спокойно работают. Полиции там нет, никто никого не трогает, - пишет издание.

Напомним, в Николаеве с 3 апреля действует жесткий карантин. В городе разрешили работу общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00.

Закрыли торговые ярмарки и уличные площадки, в том числе торговлю с автотранспортных средств и прицепов. Учащиеся 1-11 классов будут обучаться дистанционно до момента выхода города из "красного" уровня эпидемической опасности.

Нацгвардия карантин Николаев рынок Ограничение

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