У Києві штрафуватимуть за порушення карантину в офісах

Мінімальні штрафи становитимуть 34 тисячі гривень

Мінімальні штрафи становитимуть 34 тисячі гривень

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Столичних роботодавців штрафуватимуть за порушення карантинних обмежень в офісах, зокрема за недотримання маскового режиму і соціальної дистанції.

Про це глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів в ефірі каналу "Україна 24", пише RegioNews.

На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, у приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тисячі грн", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, минулого тижня в Києві перевірили роботу як державних, так і приватних установ і з`ясували, що в більшості офісів порушується карантин.

Рубан зазначив, що в разі виявлення порушень на місце направлятимуть правоохоронців для складання адміністративних протоколів.

Нагадаємо, Київ з 5 квітня вводить жорсткий локдаун, обмеження діятимуть до 16 квітня.