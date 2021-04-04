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У Києві штрафуватимуть за порушення карантину в офісах
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04 квітня 2021, 12:26 722

У Києві штрафуватимуть за порушення карантину в офісах

04 квітня 2021, 12:26 722
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Мінімальні штрафи становитимуть 34 тисячі гривень
Мінімальні штрафи становитимуть 34 тисячі гривень
Фото з відкритих джерел
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Столичних роботодавців штрафуватимуть за порушення карантинних обмежень в офісах, зокрема за недотримання маскового режиму і соціальної дистанції.

Про це глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів в ефірі каналу "Україна 24", пише RegioNews.

На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, у приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тисячі грн", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, минулого тижня в Києві перевірили роботу як державних, так і приватних установ і з`ясували, що в більшості офісів порушується карантин.

Рубан зазначив, що в разі виявлення порушень на місце направлятимуть правоохоронців для складання адміністративних протоколів.

Нагадаємо, Київ з 5 квітня вводить жорсткий локдаун, обмеження діятимуть до 16 квітня.

Київ карантин штраф офіс маски

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