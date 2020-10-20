ЦИК сменила состав Николаевского горизбиркома

В частности, комиссия получила нового главу

В частности, комиссия получила нового главу

Центральная избирательная комиссия в очередной раз внесла изменения в состав Николаевского горизбиркома.

Об этом речь идет в постановлении №400, опубликованном на сайте ЦИК, передает RegioNews.

Согласному документу, ЦИК досрочно прекратила полномочия председателя Николаевской городской ТИК Татьяны Павловой, которая теперь стала простым членом комиссии. Эту должность теперь занял другой член комиссии — Евгений Бабков. Оба представляют партию "Слуга народа".

Ранее Евгений Бабков уже занимал должность председателя горизбиркома, однако 20 августа ЦИК назначила на эту должность Татьяну Павлову. Бабков тогда остался простым членом комиссии.

В составе комиссии также произошли изменения. В горизбирком "вернулись" Марим Буряков и Ирина Домарацкая, которые были выведены из его состава 8 октября. В этом статусе они заменили Игоря Семенова и Анну Кучарову, которые так и не приняли присягу.

Наконец представителя "Батькивщины" Викторя Золотаря сменил Игорь Панков, представляющий ту же политическую силу.

Напомним, вчера ЦИК досрочно прекратил полномочия Ивано-Франковского областного избиркома.