"ОПЗЖ" обвинила "Слугу народа" в блокировании регистрации ее кандидатов на Николаевщине

"ОПЖЗ" будет оспаривать решение об отказе в регистрации в судах

"ОПЖЗ" будет оспаривать решение об отказе в регистрации в судах

Фото: "ОПЗЖ"

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что на Николаевщине заблокировали регистрацию ее кандидатов в депутаты от политсилы и обвинила в этом партию "Слугу народа".

Об этом сказано в заявлении "ОПЗЖ”, размещенном на сайте партии, сообщает RegioNews.

В заявлении сказано, что в городском и областном избиркомах региона за регистрацию списков партии проголосовали 9 членов комиссий из необходимых 10.

Остальные были либо запуганы, либо политически мотивированы блокировать регистрацию кандидатов от "ОПЗЖ", – написано в сообщении.

В партии отметили, что "слуги" якобы объединились с Порошенко, в попытке снять "ОПЗЖ" с выборов. Это, по мнению партии, преступление против избирателей Николаевщины и демократии в Украине.

"ОПЗЖ" заявляет, что "слуги народа" боятся своего народа. Они пошли на лишение конституционного права выбора 500 тысяч наших сограждан на Донбассе, снимают с выборов оппозиционных кандидатов на Николаевщине. В Украине устанавливается Зе-диктатура. "ОПЗЖ" будет отстаивать права наших партийцев и наших кандидатов на Николаевщине в судах, всеми допустимыми законными средствами", – сказано в заявлении.

Зеленский и "слуги народа" вместе с Порошенко пытаются не допустить ОП-ЗЖ к выборам на Николаевщине. https://bit.ly/33eS6uw Опубліковано ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ Середа, 30 вересня 2020 р.

Напомним, в Николаеве отказали трем партиям в регистрации их кандидатов.