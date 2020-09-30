14:53  30 сентября
"Слуга народа" Николай Галушко подал заявление о выходе из партии
15:13  30 сентября
Украина официально заявила о поддержке территориальной целостности Азербайджана
12:48  30 сентября
Назван вероятный кандидат на пост спикера украинской делегации в ТКГ
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2020, 18:34

"ОПЗЖ" обвинила "Слугу народа" в блокировании регистрации ее кандидатов на Николаевщине

30 сентября 2020, 18:34
Читайте також українською мовою
"ОПЖЗ" будет оспаривать решение об отказе в регистрации в судах
"ОПЖЗ" будет оспаривать решение об отказе в регистрации в судах
Фото: "ОПЗЖ"
Читайте також
українською мовою

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что на Николаевщине заблокировали регистрацию ее кандидатов в депутаты от политсилы и обвинила в этом партию "Слугу народа".

Об этом сказано в заявлении "ОПЗЖ”, размещенном на сайте партии, сообщает RegioNews.

В заявлении сказано, что в городском и областном избиркомах региона за регистрацию списков партии проголосовали 9 членов комиссий из необходимых 10.

Остальные были либо запуганы, либо политически мотивированы блокировать регистрацию кандидатов от "ОПЗЖ", – написано в сообщении.

В партии отметили, что "слуги" якобы объединились с Порошенко, в попытке снять "ОПЗЖ" с выборов. Это, по мнению партии, преступление против избирателей Николаевщины и демократии в Украине.

"ОПЗЖ" заявляет, что "слуги народа" боятся своего народа. Они пошли на лишение конституционного права выбора 500 тысяч наших сограждан на Донбассе, снимают с выборов оппозиционных кандидатов на Николаевщине. В Украине устанавливается Зе-диктатура. "ОПЗЖ" будет отстаивать права наших партийцев и наших кандидатов на Николаевщине в судах, всеми допустимыми законными средствами", – сказано в заявлении.

Зеленский и "слуги народа" вместе с Порошенко пытаются не допустить ОП-ЗЖ к выборам на Николаевщине. https://bit.ly/33eS6uw

Опубліковано ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ Середа, 30 вересня 2020 р.

Напомним, в Николаеве отказали трем партиям в регистрации их кандидатов.

Николаев ОПЗЖ Слуга народа выборы Кандидат регистрация суд
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В ОАСК оспаривают регистрацию Березы на выборах киевского мэра
30 сентября 2020, 18:32
Николай Тищенко отреагировал на обвинения Гео Лероса
30 сентября 2020, 17:40
ОАСК не удовлетворил иск "Демократической сокиры" касательно нерегистрации на выборах в Киевсовет
30 сентября 2020, 17:39
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине
Мэр Каменского "жалит" конкурентов карманной партией "Бджола"
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Андрей Смолий
Виктор Таран
Все блоги »