10:17  13 вересня
В Україні зареєстрували 2476 нових хворих на коронавірус
12:10  13 вересня
Максим Степанов розкритикував міську владу Дніпра за концерт до Дня міста
09:57  13 вересня
У зоні ООС зберігається тиша – штаб
UA | RU
UA | RU
13 вересня 2020, 10:55 3

У Миколаєві від вогнепального поранення помер голова місцевої "Свободи"

13 вересня 2020, 10:55 3
Читайте также на русском языке
Демиду Губському було всього 33 роки
Демиду Губському було всього 33 роки
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Миколаєві після двох місяців лікування помер голова обласної організації ВО "Свобода" Демид Губський, який у липні отримав вогнепальне поранення голови.

Про це на своїй сторінці у Facebook 12 вересня повідомив його брат Володимир Губський, інформує Regionews.

Демид помер, на жаль, організм не ви тримав довгої боротьби", – написав Володимир Губський.

Щойно повідомили з лікарні, що Демид помер, на жаль, організм не витримав довгої боротьби. Дякую всім, хто весь цей час...

Опубліковано Володимиром Губським Субота, 12 вересня 2020 р.

Як відомо, інцидент, що призвів до смерті, стався на початку липня.

Слідством встановлено, що вчора ввечері потерпілий разом з цивільною дружиною і друзями відпочивали в розважальному закладі та вживали алкоголь. Після 23.00 вони удвох повернулися додому. Коли жінка перебувала на балконі, чоловік розбирав травматичний пістолет. Через деякий час, як розповідає жінка, вона почула постріл і побачила, що її чоловік упав. Після чого викликала брата потерпілого, і разом вони звернулися за допомогою до медиків. Медики боролися за життя Губського два місяці, але нічого зробити не змогли.

Нагадаємо, днями у Миколаєві під час затримання поліцією помер 29-річний чоловік.

Миколаїв ВО Свобода смерть поранення розслідування поліція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації
12 вересня 2020, 18:29
У Запорізькій області виявили плантацію конопель на 10 мільйонів
12 вересня 2020, 16:49
У Дніпрі посеред вулиці вибухнула граната, поранено пішохода
12 вересня 2020, 15:19
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Всі блоги »