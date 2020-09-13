У Миколаєві від вогнепального поранення помер голова місцевої "Свободи"

Демиду Губському було всього 33 роки

Демиду Губському було всього 33 роки

Фото з відкритих джерел

У Миколаєві після двох місяців лікування помер голова обласної організації ВО "Свобода" Демид Губський, який у липні отримав вогнепальне поранення голови.

Про це на своїй сторінці у Facebook 12 вересня повідомив його брат Володимир Губський, інформує Regionews.

Демид помер, на жаль, організм не ви тримав довгої боротьби", – написав Володимир Губський.

Щойно повідомили з лікарні, що Демид помер, на жаль, організм не витримав довгої боротьби. Дякую всім, хто весь цей час... Опубліковано Володимиром Губським Субота, 12 вересня 2020 р.

Як відомо, інцидент, що призвів до смерті, стався на початку липня.



Слідством встановлено, що вчора ввечері потерпілий разом з цивільною дружиною і друзями відпочивали в розважальному закладі та вживали алкоголь. Після 23.00 вони удвох повернулися додому. Коли жінка перебувала на балконі, чоловік розбирав травматичний пістолет. Через деякий час, як розповідає жінка, вона почула постріл і побачила, що її чоловік упав. Після чого викликала брата потерпілого, і разом вони звернулися за допомогою до медиків. Медики боролися за життя Губського два місяці, але нічого зробити не змогли.

Нагадаємо, днями у Миколаєві під час затримання поліцією помер 29-річний чоловік.