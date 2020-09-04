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04 вересня 2020, 11:41 1

У Миколаєві під час затримання поліцією помер 29-річний чоловік

04 вересня 2020, 11:41 1
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Тіло померлого буде направлено на проведення експертизи
Тіло померлого буде направлено на проведення експертизи
Фото: з відкритих джерел
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У Миколаєві з'ясовуються причини смерті 29-річного чоловіка та проводиться перевірка дій правоохоронців, на руках яких помер затримуваний.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Інцидент стався увечері 3 вересня, в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці 1-а Інгульська в Центральному районі Миколаєва невідомий неадекватно поводиться, чинить хуліганські дії, кидається в перехожих цеглою.

Чоловік чинив опір правоохоронцям і, щоб заспокоїти хулігана, до нього були застосовані наручники. Чоловікові стало зле, через що працівники поліції охорони зняли наручники і почали надавати допомогу і викликали "швидку". Однак, на жаль, медики, які прибули на місце події, лише зафіксували смерть 29-річного чоловіка", - сказано в повідомленні.

Тіло померлого буде направлено на проведення експертизи, яка встановить, чи перебував померлий під дією будь-яких препаратів, і що стало причиною смерті.

У разі виявлення неправомірних дій, розслідування буде проводити Державне бюро розслідувань.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці встановили особи 22 учасників стрілянини в місті Українка Київської області.

смерть поліція затримання правоохоронці Нацполіція
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