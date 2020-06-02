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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
02 червня 2020, 15:49 6

Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" ріжуть на брухт

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02 червня 2020, 15:49 6
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Із заводу вже вивезли нові спецкрани і робототехніку

Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу “Океан” ріжуть на металобрухт і вивозять за межі підприємства

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила нардепка Ганна Скороход, пише RegioNews.

Депутат опублікувала звернення, яке до неї надійшло. У зверненні наголошено, що на заводі почалося масове звільнення людей, а майно відкрито спилюють і вивозять за межі підприємства. Вже вирізали увесь ковальський цех, ріжуть навіть трубопроводи і дах.

Якщо так піде, то через тиждень на заводі робити буде нічого і його ціна буде такою, що ще й доплачувати доведеться, щоб його хтось забрав… Ковальський цех , який коштує 15 млн дол, вирізали за 2 дні. Ще тиждень і там залишиться… хіба кабелі з землі викорчовувати ! І то сумніваюся”, – підкреслила Скороход.

Вона наголосила, що там були спецкрани, робототехніка з ексклюзивним японським складальним устаткуванням та нове корейське обладнання за ​​120 млн доларів, а тепер залишилися голі стіни.

Анна Скороход підготувала депутатський запит до правоохоронних органів з вимогою розібратися,чому арештоване майно нищать і вивозять із заводу.

Нагадаємо, вчора в Україні завершили капремонт єдиного десантного катеру "Сватове"


кораблі обладнання Миколаїв Анна Скороход ремонт судноремонтний завод
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