Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" ріжуть на брухт
Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу “Океан” ріжуть на металобрухт і вивозять за межі підприємства
Про це у своєму телеграм-каналі повідомила нардепка Ганна Скороход, пише RegioNews.
Депутат опублікувала звернення, яке до неї надійшло. У зверненні наголошено, що на заводі почалося масове звільнення людей, а майно відкрито спилюють і вивозять за межі підприємства. Вже вирізали увесь ковальський цех, ріжуть навіть трубопроводи і дах.
Якщо так піде, то через тиждень на заводі робити буде нічого і його ціна буде такою, що ще й доплачувати доведеться, щоб його хтось забрав… Ковальський цех , який коштує 15 млн дол, вирізали за 2 дні. Ще тиждень і там залишиться… хіба кабелі з землі викорчовувати ! І то сумніваюся”, – підкреслила Скороход.
Вона наголосила, що там були спецкрани, робототехніка з ексклюзивним японським складальним устаткуванням та нове корейське обладнання за 120 млн доларів, а тепер залишилися голі стіни.
Анна Скороход підготувала депутатський запит до правоохоронних органів з вимогою розібратися,чому арештоване майно нищать і вивозять із заводу.
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