Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" режут на металлолом

С завода уже вывезли новые спецкраны и робототехнику

С завода уже вывезли новые спецкраны и робототехнику

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила нардеп Анна Скороход, пишет RegioNews.

Депутат опубликовала обращение, которое к ней поступило. В обращении отмечено, что на заводе началось массовое увольнение людей, а имущество открыто спиливают и вывозят за пределы предприятия. Уже вырезали весь кузнечный цех, режут даже трубопроводы и крышу.

Если так пойдет, то через неделю на заводе делать будет нечего и его цена будет такой, что еще и доплачивать придется, чтобы его кто-то забрал... Кузнечный цех , который стоит 15 млн долл, вырезали за 2 дня. Еще неделя и там останется... разве кабели из земли выкорчевывать ! И то сомневаюсь”, – подчеркнула Скороход.

Она отметила, что там были спецкраны, робототехника с эксклюзивным японским сборочным оборудованием и новое корейское оборудование за 120 млн долларов, а теперь остались голые стены.

Анна Скороход подготовила депутатский запрос в правоохранительные органы с требованием разобраться,почему арестованное имущество уничтожают и вывозят с завода.