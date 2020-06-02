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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
02 июня 2020, 15:49 2

Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" режут на металлолом

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02 июня 2020, 15:49 2
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С завода уже вывезли новые спецкраны и робототехнику
С завода уже вывезли новые спецкраны и робототехнику

Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода “Океан” режут на металлолом и вывозят за пределы предприятия

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила нардеп Анна Скороход, пишет RegioNews.

Депутат опубликовала обращение, которое к ней поступило. В обращении отмечено, что на заводе началось массовое увольнение людей, а имущество открыто спиливают и вывозят за пределы предприятия. Уже вырезали весь кузнечный цех, режут даже трубопроводы и крышу.

Если так пойдет, то через неделю на заводе делать будет нечего и его цена будет такой, что еще и доплачивать придется, чтобы его кто-то забрал... Кузнечный цех , который стоит 15 млн долл, вырезали за 2 дня. Еще неделя и там останется... разве кабели из земли выкорчевывать ! И то сомневаюсь”, – подчеркнула Скороход.

Она отметила, что там были спецкраны, робототехника с эксклюзивным японским сборочным оборудованием и новое корейское оборудование за 120 млн долларов, а теперь остались голые стены.

Анна Скороход подготовила депутатский запрос в правоохранительные органы с требованием разобраться,почему арестованное имущество уничтожают и вывозят с завода.

Напомним, вчера в Украине завершили капремонт единого десантного катера "Сватово"


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