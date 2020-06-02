Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" режут на металлолом
Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода “Океан” режут на металлолом и вывозят за пределы предприятия
Об этом в своем телеграмм-канале сообщила нардеп Анна Скороход, пишет RegioNews.
Депутат опубликовала обращение, которое к ней поступило. В обращении отмечено, что на заводе началось массовое увольнение людей, а имущество открыто спиливают и вывозят за пределы предприятия. Уже вырезали весь кузнечный цех, режут даже трубопроводы и крышу.
Если так пойдет, то через неделю на заводе делать будет нечего и его цена будет такой, что еще и доплачивать придется, чтобы его кто-то забрал... Кузнечный цех , который стоит 15 млн долл, вырезали за 2 дня. Еще неделя и там останется... разве кабели из земли выкорчевывать ! И то сомневаюсь”, – подчеркнула Скороход.
Она отметила, что там были спецкраны, робототехника с эксклюзивным японским сборочным оборудованием и новое корейское оборудование за 120 млн долларов, а теперь остались голые стены.
Анна Скороход подготовила депутатский запрос в правоохранительные органы с требованием разобраться,почему арестованное имущество уничтожают и вывозят с завода.
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