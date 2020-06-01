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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
01 червня 2020, 17:56 5

В Україні завершили капремонт єдиного десантного катеру "Сватове"

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01 червня 2020, 17:56 5
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Катер пройшов військову прийомку та відбув до місця базування
Катер пройшов військову прийомку та відбув до місця базування

ДП "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до державного концерну "Укроборонпром", завершив капітальний ремонт єдиного десантного катеру Військово-Морських сил України "Сватове".

Про це повідомив директор заводу Валерій Калашніков, пише regionews з посиланням на пресслужбу концерну "Укроборонпром".

Ми успішно завершили капітальний ремонт десантного катеру "Сватове", роботи над яким тривали кілька років", - зазначив директор заводу.

Катер отримав фактично новий корпус – змінено 93% конструкцій корпусу та зовнішньої обшивки, відремонтовано або замінено основні системи та агрегати корабля. Катер уже пройшов військову прийомку та відбув до місця базування.

Ремонт десантного катеру "Сватове" було розпочато у 2015 році та неодноразово призупинявся через різні причини. Тільки після зміни керівництва Миколаївського суднобудівного заводу у 2018 році роботи було відновлено.

Десантний катер "Сватове", проект 1176 шифр "Акула", призначений для транспортування та висадки особового складу морського десанту та підрозділів сил спеціального призначення. Катер також пристосований для перевезення завантаженої колісної та гусеничної техніки, яка самостійно виходить на берег по носовій апарелі.

Очікується, що цього місяця до акваторії заводу зайде ще кілька кораблів ВМС для виконання планового ремонту.

Нагадаємо, минулого тижня Миколаївський суднобудівний завод передав військовим відремонтований МБАК "Нікополь", який у листопаді 2019 року повернувся з російського полону.


Укроборонпром кораблі ремонт армія ВМС України
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