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01 червня 2020, 12:14 8

У Миколаєві вночі намагалися підпалити офіс відомого адвоката

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01 червня 2020, 12:14 8
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Хулігану загрожує до 8 років позбавлення волі
facebook.com/Владимир Тимошин
Хулігану загрожує до 8 років позбавлення волі

Вночі 1 червня в Миколаєві невідомі намагалися підпалити офіс місцевого адвоката Володимира Тимошина.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення самого адвоката.

За його інформацією, близько 3 години ночі, він отримав сигнал з пульта охорони про те, що спрацювала сигналізація в офісі.

Тепер по фактам: у 2 години 52 хвилини якийсь телепень кинув у двері офісу скляну пляшку з бензином. Пляшка не розбилася, а відскочила в бік. Загорілося дерево і трава", — пояснив Тимошин.

Як зазначив адвокат, співробітники охорони змогли ліквідувати вогнище загоряння.

Співробітники поліції вилучили речові докази. Хулігану загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі (ст. 15 год. 2 ст. 399 КК України).

Володимир Тимошин є членом Миколаївського виконкому, він також відомий тим, що брав участь у багатьох резонансних процесах в місті. Це, зокрема, справа Михайла Титова (більш відомого в Миколаєві як кримінальний авторитет на прізвисько "Мультик"), депутата міськради Ігоря Копійки, розгону євромайдана в Миколаєві та багато інших.

Нагадаємо, нещодавно у вікно прокуратури Каховки кинули "коктейль Молотова".


Миколаїв підпал напад адвокат коктейль молотова
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