В Украине завершили капремонт единого десантного катера "Сватово"

Катер прошел военную приемку и отбыл к месту базирования

Катер прошел военную приемку и отбыл к месту базирования

Об этом сообщил директор завода Валерий Калашников, пишет regionews со ссылкой на пресслужбу концерна "Укроборонпром".

Мы успешно завершили капитальный ремонт десантного катера "Сватово", работы над которым длились несколько лет", - отметил директор завода.

Катер получил фактически новый корпус – изменено 93% конструкций корпуса и наружной обшивки, отремонтированы или заменены основные системы и агрегаты корабля. Катер уже прошел военную приемку и отбыл к месту базирования.

Ремонт десантного катера "Сватово" был начат в 2015 году и неоднократно приостанавливался из-за различных причин. Только после смены руководства Николаевского судостроительного завода в 2018 году работы были возобновлены.

Десантный катер "Сватово", проект 1176 шифр "Акула", предназначен для транспортировки и высадки личного состава морского десанта и подразделений сил специального назначения. Катер также приспособлен для перевозки загруженной колесной и гусеничной техники, которая самостоятельно выходит на берег по носовой аппарели.

Ожидается, что в этом месяце в акватории завода зайдет еще несколько кораблей ВМС для выполнения планового ремонта.

Напомним, на прошлой неделе Николаевский судостроительный завод передал военным отремонтированный МБАК "Никополь", который в ноябре 2019 года вернулся из российского плена.