Захоплений росіянами катер "Нікополь" повернувся на службу ВМС України
Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод" відновило боєздатність малого броньованого артилерійського катеру "Нікополь", який був захоплений Російською Федерацією в Керченській протоці, і був повернутий з полону.
Про це повідомляє пресслужба "Укроборонопрому", передає RegioNews.
Відомо, що катер вже пройшов військову прийомку та залишив акваторію заводу.
Ми вчасно та у повному обсязі виконали свої зобов’язання перед Міністерством оборони України. Відновлювальні роботи на "Нікополі" завершено, катер вже попрямував до пункту своєї постійної дислокації і готовий до виконання бойових завдань", – йдеться в повідомленні.
За період ремонтних робіт фахівці заводу провели ремонт зовнішньої обшивки підводної частини катеру, гвинто-рульових комплексів, протекторного захисту, донно-бортової арматури, суднових систем і обладнання.
Також на заводі відновили електросистеми та електрообладнання катеру і виконали фарбування.
Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Ян Капу" та 24 членів їхніх екіпажів.
7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.
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