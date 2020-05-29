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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 травня 2020, 20:04 19

Захоплений росіянами катер "Нікополь" повернувся на службу ВМС України

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29 травня 2020, 20:04 19
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Катер готовий до виконання бойових завдань
Фото: wikipedia
Катер готовий до виконання бойових завдань

Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод" відновило боєздатність малого броньованого артилерійського катеру "Нікополь", який був захоплений Російською Федерацією в Керченській протоці, і був повернутий з полону.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонопрому", передає RegioNews.

Відомо, що катер вже пройшов військову прийомку та залишив акваторію заводу.

Ми вчасно та у повному обсязі виконали свої зобов’язання перед Міністерством оборони України. Відновлювальні роботи на "Нікополі" завершено, катер вже попрямував до пункту своєї постійної дислокації і готовий до виконання бойових завдань", – йдеться в повідомленні.

За період ремонтних робіт фахівці заводу провели ремонт зовнішньої обшивки підводної частини катеру, гвинто-рульових комплексів, протекторного захисту, донно-бортової арматури, суднових систем і обладнання.

Також на заводі відновили електросистеми та електрообладнання катеру і виконали фарбування.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Ян Капу" та 24 членів їхніх екіпажів.

7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.


Укроборонпром ВМС України Керч
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