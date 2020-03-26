Голова Миколаївської ОДА з початку року близько місяця провів у відрядженнях

Голова Миколаївської ОДА з початку року провів у відрядженнях 26 днів

Фото: Facebook

Голова Миколаївської ОДА з початку року провів у відрядженнях 26 днів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Мой город.

В Миколаївській ОДА повідомили, що за період з 1 січня по 18 березня 2020 року голова ОДА Олександр Стаднік перебував 26 днів у відрядженнях у Києві

Так, в січні Стаднік перебував у відрядженні з 13 по 14 число, з 20 по 21, 24, 31, в лютому — з 3 по 7, з 10 по 11, 14, з 17 по 19, з 24 по 25, у березні — 2, з 10 по 13, з 16 по 17. Всі зазначені відрядження були в Києві. За вказаний час він не був ні разу на лікарняному.

Таким чином, Стадніка не було в Миколаївській області у січні 6 днів, у лютому — майже півмісяця — 13 днів, у березні — 7. Тобто в лютому, голова ОДА міг перебувати в області лише тиждень з перервами на вихідні і відрядження.

Зарплати Стадніку нарахували 76 297 з урахуванням авансу за березень. Премії, виплати на оздоровлення, на вирішення соціально-побутових умов" йому не нараховували.

Нагадаємо, що Критика RegioNews змусила губернатора Миколаївської області нагадати про себе і свою діяльність. Після публікації про те, що Олександр Стадник "зник з радарів" і не з'являється на публічних заходах у складний період, коли країна почала активну боротьбу проти коронавіруса, а всі важливі наради проводив його заступник Олександр Трайтлі. Через два тижні глава області все ж активізувався і почав інформувати громадськість про виконану роботу.