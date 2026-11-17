Фото: Национальная полиция

В городе Новояворовск во Львовской области 38-летний мужчина во время бытового конфликта ударил ножом собственного отца. 62-летнего пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 15 ноября около 22:00.

По данным правоохранителей, между местным жителем и его 62-летним отцом возникла ссора. Во время конфликта младший мужчина схватил кухонный нож и ударил им отца в грудь.

У пострадавшего диагностировали колото-резанную рану грудной клетки. В настоящее время он находится в больнице.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая во время конфликта нанесла ножевое ранение своему сожительнице. Пострадавшего госпитализировали в больницу.