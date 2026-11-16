У Вінниці двоє школярів побили четвертокласника: у нього переломи трьох хребців

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У Вінниці розслідують обставини побиття 10-річного школяра в ліцеї №34. За словами батька хлопчика, на дитину напали двоє учнів паралельного класу у шкільній вбиральні

Про це повідомляє "УП. Життя", передає RegioNews.

Інцидент стався 9 листопада. Батько хлопчика Володимир Сторчак розповів, що спочатку діти намагалися зайти до кабінки туалету, де перебував його син, а коли той вийшов – напали на нього.

За словами чоловіка, прибиральниця розборонила дітей, однак згодом нападники наздогнали хлопчика, повалили на спину та продовжили бити. Один із них, як стверджує батько, стрибнув дитині на живіт.

Після нападу Тимур не міг самостійно пересуватися. Згодом у лікарні в нього діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку та переломи трьох хребців.

Наразі хлопчик перебуває у стаціонарі. За словами батька, попереду на дитину чекає тривале відновлення: найближчі два-три місяці йому доведеться носити жорсткий корсет і дотримуватися постільного режиму.

Батьки школяра заявляють про неналежну реакцію адміністрації навчального закладу. Зокрема, за словами Володимира, коли вони прибули до школи, представники адміністрації спочатку назвали подію нещасним випадком і стверджували, що хлопчик нібито сам упав.

Після розголосу історії в соцмережах у школі провели засідання спеціальної комісії. Однак батько постраждалої дитини стверджує, що замість пояснень і підтримки родина зіткнулася з обвинуваченнями та конфліктом із батьком одного з учнів, яких підозрюють у нападі.

Згодом родину запросили на комісію Департаменту освіти Вінницької міської ради. Там, за словами Володимира, повідомили про виявлені в роботі школи певні порушення, однак їхнього змісту не уточнили.

Також батько попросив директорку надати відеозапис попереднього засідання, під час якого, за його словами, розголошували дані кримінального провадження. Спочатку керівниця погодилася, однак пізніше відмовила, пояснивши це присутністю на записі третіх осіб.

За фактом травмування дитини правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості.

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