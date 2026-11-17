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Утром 17 ноября во Львовской области во время массированной российской атаки зафиксировали падение вражеского беспилотника. Дрон упал в поле в одном из сел Золочевского района возле жилого дома

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

Утром воздушную тревогу сначала объявили в Стрыйском районе, а затем опасность распространилась на Дрогобычский, Золочевский, Самборский и Стрыйский районы.

Ранее Козицкий сообщал о движении вражеских беспилотников в направлении Моршина и Олеска.

Впоследствии стало известно, что один из дронов упал в поле на Золочевщине. Недалеко от места падения расположен жилой дом.

Сейчас на месте работают профильные службы. По состоянию на 09:14 информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, утром 17 ноября западные регионы Украины оказались под массированной атакой российских "шахедов". Под угрозой ударных беспилотников, в частности, Львовская, Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области.