Вдарив ножем військового ТЦК і втік: на Львівщині затримали 47-річного чоловіка
У Шептицькому на Львівщині правоохоронці затримали 47-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у замаху на вбивство військовослужбовця ТЦК
Про це повідомили у поліції Львівської області, передає RegioNews.
Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та за силової підтримки групи оперативного реагування затримали підозрюваного.
Під час затримання чоловік чинив активний опір і застосував пневматичний пістолет. Унаслідок цього тілесні ушкодження отримав 40-річний оперативник поліції.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:
- ч.2 ст.15, п.8 ч.2 ст.115 (Замах на умисне вбивство особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку);
- ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.
Нагадаємо, інцидент стався 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського у Шептицькому. Військовослужбовця госпіталізували з колото-рваними ранами шийних вен і проникаючим пораненням дихальних шляхів.
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