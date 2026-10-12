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12 жовтня 2026, 14:24

Вдарив ножем військового ТЦК і втік: на Львівщині затримали 47-річного чоловіка

12 жовтня 2026, 14:24
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Фото: Національна поліція
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У Шептицькому на Львівщині правоохоронці затримали 47-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у замаху на вбивство військовослужбовця ТЦК

Про це повідомили у поліції Львівської області, передає RegioNews.

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та за силової підтримки групи оперативного реагування затримали підозрюваного.

Під час затримання чоловік чинив активний опір і застосував пневматичний пістолет. Унаслідок цього тілесні ушкодження отримав 40-річний оперативник поліції.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

  • ч.2 ст.15, п.8 ч.2 ст.115 (Замах на умисне вбивство особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку);
  • ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, інцидент стався 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського у Шептицькому. Військовослужбовця госпіталізували з колото-рваними ранами шийних вен і проникаючим пораненням дихальних шляхів.

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