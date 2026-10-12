На Львівщині чоловік вдарив військового ТЦК ножем у шию
У місті Шептицький на Львівщині невідомий чоловік напав на військовослужбовця ТЦК й завдав йому удару ножем, у шию
Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.
Інцидент стався 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського.
За попередніми даними, військовослужбовець входив до групи оповіщення, яка проводила заходи з інформування населення про мобілізацію та перевірки військово-облікових документів.
Інші учасники групи надали потерпілому домедичну допомогу та викликали швидку.
Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та вживають заходів для його затримання.
Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.
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