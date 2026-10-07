На Волині продавця силою забрали з магазину: у ТЦК пояснили застосування газу

Скриншот із відео

У Нововолинську Волинської області група чоловіків у цивільному та військовому одязі застосувала сльозогінний газ до продавця одного з магазинів і силою вивела його з приміщення

Як передає RegioNews, відео інциденту 5 жовтня почали поширювати місцеві Telegram-канали.

У Волинському обласному ТЦК та СП Суспільному підтвердили факт події.

За словами представників терцентру, на місці працювала група оповіщення. Вони стверджують, що газ застосували під час розмови, оскільки чоловік нібито намагався дістати предмет, схожий на столовий прибор. За затриманим чоловіком на вулиці очікували працівники поліції.

У ТЦК повідомили, що після затримання продавець пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до військової служби та призвали до лав Збройних сил України.

Також у терцентрі зазначили, що жодних претензій чи скарг від чоловіка щодо дій групи оповіщення не надходило.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, які дії працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є законними під час мобілізації, а які – неприпустимими.

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