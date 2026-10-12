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12 октября 2026, 14:24

Ударил ножом военного ТЦК и скрылся: на Львовщине задержали 47-летнего мужчину

12 октября 2026, 14:24
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Фото: Национальная полиция
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В Шептицком во Львовской области правоохранители задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство военнослужащего ТЦК

Об этом сообщили в полиции Львовской области, сообщает RegioNews.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и при силовой поддержке группы оперативного реагирования задержали подозреваемого.

Во время задержания мужчина оказывал активное сопротивление и применил пневматический пистолет. В результате телесные повреждения получил 40-летний оперативник полиции.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных правонарушений:

  • ч.2 ст.15, п.8 ч.2 ст.115 (Покушение на умышленное убийство лица или его близкого родственника в связи с исполнением этим лицом служебного или общественного долга);
  • ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, инцидент произошел 11 октября около 16:20 на улице Тарнавского в Шептицком. Военнослужащий госпитализирован с колото-рваными ранами шейных вен и проникающим ранением дыхательных путей.

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