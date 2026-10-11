Во Львовской области Mercedes сбил 62-летнего пешехода: мужчину госпитализировали
На Львовщине в результате ДТП травмировался 62-летний пешеход. Авария произошла 10 октября около 20:40 на автодороге Львов-Шегини во Львовском районе, недалеко от Городка
Об этом сообщила полиция Львовской области, передает RegioNews .
По предварительным данным правоохранителей, 52-летний житель Тернопольской области за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter наехал на 62-летнего жителя Городка.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Мужчину доставили в больницу.
Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, что в Черкассах в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался 86-летний пешеход. Мужчину госпитализировали в больницу. Полиция открыла уголовное производство.