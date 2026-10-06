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06 октября 2026, 08:25

Угрозы пистолетом и избиения в центре Львова: полиция нашла нападающих

06 октября 2026, 08:25
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Фото: Национальная полиция
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В центре Львова двое мужчин устроили конфликт с прохожими, после чего избили 31-летнего львовянина. Один из нападавших при этом угрожал собравшимся пистолет

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 4 октября около 22:15 на улице Шолом-Алейхема.

По данным полиции, двое неизвестных беспричинно спровоцировали конфликт с прохожими, во время которого повалили мужчину на тротуар и избили его. Пострадавший получил легкие телесные повреждения – кровоподтеки и ушибы.

После того как очевидцы позвонили в спецлинию 102, нападавшие скрылись.

Правоохранители установили личности злоумышленников. Ими оказались 19- и 20-летние жители Днепропетровской области, временно проживающие во Львове.

Старшему из фигурантов следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или четыре года лишения свободы.

Младший нападающий, который, по данным следствия, угрожал людям оружием, пытался скрываться от правоохранителей. Полицейские установили его местонахождение и задержали на территории Закарпатской области.

У задержанного изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет. Его направили на экспертное исследование.

Решается вопрос о сообщении 19-летнему мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК. В случае доказательства вины ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Львова вечером 4 октября произошла конфликтная ситуация между компанией молодых людей и девушками, которые возвращались с косплей-фестиваля. Сначала между компаниями возник словесный спор, который впоследствии перерос в стычку.

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