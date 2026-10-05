У Києві п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки
Столичні поліцейські затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від перехожих про те, що з балкона будинку стріляє невідомий.
На місце події прибули спецпризначенці та слідчі, які швидко встановили квартиру та затримали порушника. З'ясувалося, що чоловік, перебуваючи на балконі восьмого поверху, дістав стартовий пістолет і тричі вистрілив угору.
Огляд на "Драгері" показав 1,53 проміле алкоголю в крові чоловіка, а пояснити свої дії він не зміг.
Правоохоронці вилучили зброю та повідомили чоловіку про підозру в хуліганстві (ч. 1 ст. 296 ККУ). Йому загрожує до п'яти років обмеження волі.
Нагадаємо, у Харкові пʼяний чоловік після ДТП влаштував стрілянину біля дитячого майданчика. Фігуранта затримали.