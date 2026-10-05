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05 жовтня 2026, 09:29

У Києві п’яний чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки

05 жовтня 2026, 09:29
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Фото: поліція
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Столичні поліцейські затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від перехожих про те, що з балкона будинку стріляє невідомий.

На місце події прибули спецпризначенці та слідчі, які швидко встановили квартиру та затримали порушника. З'ясувалося, що чоловік, перебуваючи на балконі восьмого поверху, дістав стартовий пістолет і тричі вистрілив угору.

Огляд на "Драгері" показав 1,53 проміле алкоголю в крові чоловіка, а пояснити свої дії він не зміг.

Правоохоронці вилучили зброю та повідомили чоловіку про підозру в хуліганстві (ч. 1 ст. 296 ККУ). Йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у Харкові пʼяний чоловік після ДТП влаштував стрілянину біля дитячого майданчика. Фігуранта затримали.

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стрілянина Київ поліція затримання події багатоповерхівка
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