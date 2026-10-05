Конфликт в центре Львова: молодой человек угрожал девушкам пистолетом

Скриншот с видео

В центре Львова вечером 4 октября произошла конфликтная ситуация между компанией молодых людей и девушками, которые возвращались с косплей-фестиваля

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

По предварительной информации, словесная перепалка могла возникнуть из-за внешнего вида девушек, в частности из-за "кошачьих ушки", которые они имели после фестиваля.

Сначала между компаниями возник словесный спор, который впоследствии перерос в стычку. На обнародованных кадрах виден момент конфликта, во время которого один из мужчин достает пистолет.

В полиции Львовщины подтвердили, что получили сообщение о конфликте 4 октября около 22:20. Событие произошло на улице Шолом-Алейхема во Львове.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к конфликту. По результатам проверки полиция примет соответствующее решение в соответствии с действующим законодательством.

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