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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

П'яний чоловік на автомобілі зіткнувся з припаркованим біля будинку транспортним засобом. Після цього він вийшов з машини та неподалік дитячого майданчика зробив кілька пострілів у повітря з пістолета.

Поліцейські прибули на місце та затримали фігуранта, вилучивши речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 вересня у Києві конфлікт між сусідами закінчився стріляниною у дворі багатоповерхівки. Зловмиснику оголосили підозру.