У Києві п'яний водій влетів у парковку: йому загрожує в'язниця

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У Києві судитимуть водія Maserati. Він у п'яному стані влаштував ДТП у Печерському районі

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Аварія сталась у травні цього року. Тоді патрульні зупинили Maserati за порушення правил дорожнього руху. Проте водій відмовився від перевірки і просто поїхав від поліції.

Після цього він їхав на надто великій швидкості та не впорався з керуванням. Біля Ботанічного саду ім. Гришка він зіткнувся з трьома припаркованими автівками.

"Внаслідок удару тілесні ушкодження отримав 47-річний чоловік, який перебував у салоні KIA. Потерпілий отримав переломи ребер, хребта та тяжку травму голови", - кажуть в поліції.

Тепер водію загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП. Від отриманих травм на місці аварії загинув 55-річний водій ВАЗу. Ще дві людини постраждали.