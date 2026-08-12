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12 серпня 2026, 17:59

Російські війська атакували Запорізький район, є жертви

12 серпня 2026, 17:59
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Фото ілюстративне
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Вранці 12 серпня російські війська завдали удару по одному з населених пунктів Запорізького району.  Під обстріл потрапило приватне домоволодіння

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Унаслідок атаки житловий будинок було повністю зруйновано, також виникла пожежа у господарській споруді. Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні приватні будинки.

За попередніми даними, загинув 76-річний чоловік.

Ще одна місцева жителька — 74-річна жінка — дістала поранення. Їй надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у Краматорську в ніч на 12 серпня російські війська здійснили повторну атаку FPV-дроном по рятувальниках, які ліквідовували пожежу після попереднього обстрілу міста.

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