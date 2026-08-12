Понад 2 млн грн боргу та 425 га землі: на Київщині прокуратура вимагає повернути громаді паї

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Вишгородська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Київської області з позовом в інтересах держави в особі Іванківської селищної ради. Прокуратура вимагає розірвати договір оренди землі, стягнути понад 2 млн грн заборгованості та повернути громаді земельні ділянки

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За даними прокурорів, у 2017 році товариству передали в оренду 105 невитребуваних земельних часток (паїв) загальною площею понад 425 гектарів.

Слідство встановило, що орендна плата сплачувалася лише у 2018 та 2019 роках, причому не в повному обсязі. Унаслідок цього перед місцевим бюджетом утворилася заборгованість понад 2 млн грн.

У позові прокуратура просить суд розірвати договір оренди, стягнути з товариства 2,07 млн грн боргу, зобов’язати орендаря повернути Іванківській селищній раді земельні ділянки загальною площею 425,766 га.

У прокуратурі зазначають, що представницькі заходи спрямовані на захист інтересів Іванківської територіальної громади, забезпечення надходжень до місцевого бюджету та ефективне використання земель комунальної власності.

Нагадаємо, що за позовом Деснянської окружної прокуратури міста суд зобов’язав товариство повернути територіальній громаді міста Києва земельну ділянку у Деснянському районі міста Києва площею 0,3 га, звільнивши її від самочинно збудованої будівлі.