12:57  12 серпня
У Сумах у квартирі знайшли мертвим 17-річного хлопця
10:57  12 серпня
У Києві конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною
19:25  12 серпня
У Києві складають списки людей для переселення на випадок важкої зими без тепла
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2026, 17:20

На Тернопільщині пенсіонер кинув пляшкою в підлітка через мотоцикл

12 серпня 2026, 17:20
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Тернопільської області
Читайте также
на русском языке

У Шумській громаді Тернопільської області поліцейські розслідують інцидент, під час якого 65-річний чоловік кинув у неповнолітнього скляну пляшку та травмував його

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

До Кременецького районного відділу поліції звернувся житель одного із сіл громади. Він повідомив, що односелець кинув у його 16-річного сина скляну пляшку з-під пива, внаслідок чого хлопець отримав травми коліна та руки.

Правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний 65-річний місцевий житель.

За попередніми даними, конфлікт стався поблизу магазину. Чоловікові не сподобалося, що місцеві хлопці їздили на мотоциклі, і під час суперечки він жбурнув пляшку в одного з підлітків.

У поліції зазначили, що чоловік, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до одного року виправних робіт.

Нагадаємо, що у Києві ювенальні прокурори повідомили про підозру двом неповнолітнім хлопцям, яких підозрюють у хуліганських нападах на двох жінок на Подолі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область підліток пенсіонер
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
У Києві складають списки людей для переселення на випадок важкої зими без тепла
12 серпня 2026, 19:25
Сім КАБів по житлових кварталах: окупанти масовано вдарили по Херсонщині, є четверо постраждалих
12 серпня 2026, 18:59
Прикордонники атакували російські склади на Південному напрямку
12 серпня 2026, 18:55
Нічна атака БПЛА на Київщину: вогнеборці ліквідували пожежу на логістичному об'єкті
12 серпня 2026, 18:46
В Україні рятувальники ліквідовують сім пожеж в екосистемах, зокрема три — у Чорнобильській зоні
12 серпня 2026, 18:16
Російські війська атакували Запорізький район, є жертви
12 серпня 2026, 17:59
Понад 60 млн грн роялті та приховані доходи: прокуратура повідомила про відшкодування 20 млн грн
12 серпня 2026, 17:45
На Дніпропетровщині викрили шахрайський кол-центр майже на 1,7 млн грн
12 серпня 2026, 16:58
Понад 2 млн грн боргу та 425 га землі: на Київщині прокуратура вимагає повернути громаді паї
12 серпня 2026, 16:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Віталій Шабунін
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »