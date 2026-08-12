На Тернопільщині пенсіонер кинув пляшкою в підлітка через мотоцикл

Фото: поліція Тернопільської області

У Шумській громаді Тернопільської області поліцейські розслідують інцидент, під час якого 65-річний чоловік кинув у неповнолітнього скляну пляшку та травмував його

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews .

До Кременецького районного відділу поліції звернувся житель одного із сіл громади. Він повідомив, що односелець кинув у його 16-річного сина скляну пляшку з-під пива, внаслідок чого хлопець отримав травми коліна та руки.

Правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний 65-річний місцевий житель.

За попередніми даними, конфлікт стався поблизу магазину. Чоловікові не сподобалося, що місцеві хлопці їздили на мотоциклі, і під час суперечки він жбурнув пляшку в одного з підлітків.

У поліції зазначили, що чоловік, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до одного року виправних робіт.

Нагадаємо, що у Києві ювенальні прокурори повідомили про підозру двом неповнолітнім хлопцям, яких підозрюють у хуліганських нападах на двох жінок на Подолі.