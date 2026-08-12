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12 серпня 2026, 16:34

Правоохоронці заблокували роботу 94 шахрайських кол-центрів по всій країні

12 серпня 2026, 16:34
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Фото ілюстративне
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Служба безпеки України та Національна поліція за процесуального керівництва органів прокуратури провели масштабну спецоперацію з викриття шахрайських кол-центрів у різних регіонах країни

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, лише з початку минулого тижня проведено 411 обшуків, припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця операторів.

Слідчі дії відбувалися на території Київської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Вінницької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської областей та інших регіонів.

Правоохоронці вилучили: 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 мобільних телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців, 90 банківських карток.

Також арештовано 22 транспортні засоби, серед яких Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.

Крім того, під час спецоперації виявили понад 2 млн доларів США, 64 тис. євро, готівку у гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.

За інформацією слідства, організатори набирали працівників зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями та в окремих випадках перевіряли персонал на поліграфі, щоб убезпечити схему від викриття.

Серед основних схем: фейкові інвестиційні консультації, псевдотрейдингові платформи, повторне ошукування людей, які вже втратили гроші через інші шахрайські схеми, під виглядом "повернення інвестицій".

Для переконливості зловмисники використовували підроблені документи, представлялися юристами, банківськими працівниками та співробітниками державних органів, а також застосовували технології deepfake.

У деяких випадках потерпілих після втрати заощаджень переконували брати кредити, позичати гроші або продавати майно.

За даними слідства, отримані кошти конвертували у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Частину прибутків вкладали в елітну нерухомість, земельні ділянки, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.

Серед потерпілих — громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії.

Попередньо правоохоронці оцінюють завдані збитки у понад 100 млн грн.

Наразі 26 особам уже повідомлено про підозру. Слідчі продовжують аналіз вилучених даних, встановлюють усіх потерпілих, організаторів та інших причетних до діяльності транснаціональних шахрайських структур.

Нагадаємо, що прокурори Офісу Генерального прокурора провели новий етап розслідування діяльності міжнародного шахрайського call-центру, учасники якого ошукували громадян країн Європи та Центральної Азії.

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