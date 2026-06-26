Масштабна ДТП у Черкасах: зіткнулися два авто та маршрутка
У Черкасах на вулиці Байди Вишневецького 26 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів та маршрутного автобуса
Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.
Наразі на місці аварії працюють поліцейські та медики.
Інформація про можливих постраждалих уточнюється.
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, що 25 червня на вулиці Молодіжній у місті Берестин, надійшло до поліції через службу "102”. На місці події правоохоронці встановили обставини дорожньо-транспортної пригоди та задокументували правопорушення.
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