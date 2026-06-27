Смертельна ДТП у Києві: 18-річний мотоцикліст влетів у пішохода
Аварія сталась вдень 27 червня на перетині вул. Сімʼї Кульженків та Великой кільцевої дороги. На жаль, загинула людина
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Попередньо, 18-річний водій мотоцикла Benelli наїхав на чоловіка. Відомо, що пішохід переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм він помер на місці. 18-річний водій отримав легкі тілесні ушкодження.
"Встановлюються усі обставини та механізм автопригоди", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині позашляховик вилетів з дороги та перекинувся. Від отриманих травм на місці загинули дві жінки.
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