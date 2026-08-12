Понад 60 млн грн роялті та приховані доходи: прокуратура повідомила про відшкодування 20 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора

Одеська обласна прокуратура повідомила про відшкодування до державного бюджету майже 20 млн грн податків і зборів, які, за даними слідства, не були сплачені з доходів від надання права користування торговельною маркою

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За інформацією прокуратури, підприємець володів власним брендом у сфері взуття та аксесуарів і надавав іншим суб’єктам господарювання право використовувати його торговельну марку.

Слідство встановило, що у 2024–2025 роках він отримав понад 60 млн грн роялті від майже 200 фізичних осіб-підприємців за надання невиключних ліцензій на використання знака для товарів і послуг.

Отримані кошти підлягали обов’язковому декларуванню та оподаткуванню, однак, за версією слідства, підприємець умисно не відобразив ці доходи у податковій звітності.

У результаті до бюджету не надійшло майже 20 млн грн податків і зборів.

Прокурори повідомили підприємцю про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування підозрюваний повністю відшкодував завдані державі збитки, сплатив усі податки, збори та передбачені законом фінансові санкції.

Крім того, він перерахував 1,5 млн грн на підтримку Збройних сил України.

У зв’язку з повною сплатою податкових зобов’язань та санкцій Одеська обласна прокуратура звернулася до суду з клопотанням про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності, як це передбачено законодавством.

Нагадаємо, що за позовом Деснянської окружної прокуратури міста суд зобов’язав товариство повернути територіальній громаді міста Києва земельну ділянку у Деснянському районі міста Києва площею 0,3 га, звільнивши її від самочинно збудованої будівлі.