На Дніпропетровщині викрили шахрайський кол-центр майже на 1,7 млн грн

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кам’янському правоохоронці викрили учасників злочинної організації, які організували діяльність шахрайського кол-центру та заволоділи коштами громадян Ізраїлю на суму майже 1,7 мільйона гривень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За даними слідства, організатори створили у Кам’янському мережу телефонних шахрайств та залучили до неї працівників, які працювали за чітко розподіленими ролями.

Злочинну діяльність задокументували слідчі слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області спільно з оперативниками управління кримінальної поліції та співробітниками СБУ.

Правоохоронці встановили, що учасники схеми телефонували потенційним жертвам та представлялися працівниками банків, мобільних операторів або інтернет-провайдерів.

Використовуючи заздалегідь підготовлені сценарії розмов, фігуранти отримували від потерпілих конфіденційні дані та доступ до їхнього онлайн-банкінгу, після чого переводили кошти на підконтрольні рахунки.

За інформацією поліції, кожен учасник виконував окрему функцію, а всі дії були об’єднані в єдиний механізм заволодіння грошима та майном потерпілих.

Слідство вже встановило щонайменше п’ятьох іноземних громадян, які стали жертвами цієї схеми.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усіх учасників злочинної організації, можливих спільників та повне коло потерпілих.

Нагадаємо, що служба безпеки України та Національна поліція за процесуального керівництва органів прокуратури провели масштабну спецоперацію з викриття шахрайських кол-центрів у різних регіонах країни.