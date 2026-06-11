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11 червня 2026, 20:45

На Львівщині жінка загинула під колесами вантажівки

11 червня 2026, 20:45
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталась 11 червня близько 02:20, на автодорозі «Західний обхід міста Львова» неподалік села Сокільники Львівського району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 31-річний водій вантажівки DAF збив 60-річну жительку Львова. На жаль, внаслідок отриманих травм жінка загинула на місці.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водію може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині зіткнулися маршрутка та вантажівка. Внаслідок ДТП постраждали дві пасажирки мікроавтобуса.

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