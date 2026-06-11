Фото: поліція

Слідчі затримали 35-річного водія авто "ВАЗ", через якого у Печерському районі столиці загинув чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За фактом ДТП відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини).

Чоловіка затримали. Перевірка показала, що за кермом він був тверезим.

Винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія сталася ввечері 10 червня на перехресті вулиць Генерала Алмазова та Старонаводницької. Водій "ВАЗу" під час повороту ліворуч не пропустив BMW, який їхав назустріч. Після зіткнення некерована іномарка вилетіла на велосипедний переїзд і збила 49-річного чоловіка. Він отримав важкі травми і помер дорогою до лікарні у "швидкій".