Фото: поліція

ДТП сталася 9 червня близько 18:30 у селі Піщане Кременчуцького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися вантажний автомобіль MAN, під керуванням 33-річного водія, та маршрутка з 67-річним водієм.

Внаслідок ДТП отримали травми 43-річна та 59-річна пасажирки маршрутки. Їх доставили до лікарні.

Обставини та причини події з’ясовує поліція.

Нагадаємо, вночі 8 червня на Львівщині Tesla вилетіла у кювет і розбилася вщент. Від отриманих травм 20-річний юнак загинув, ще четверо хлопців постраждали.