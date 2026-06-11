Во Львовской области женщина погибла под колесами грузовика

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 11 июня около 02:20, на автодороге «Западный обход города Львова» недалеко от села Сокольники Львовского района. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, 31-летний водитель грузовика DAF сбил 60-летнюю жительницу Львова. К сожалению, в результате полученных травм женщина погибла на месте.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю может грозить лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, ранее на Полтавщине столкнулись маршрутка и грузовик. В результате ДТП пострадали две пассажирки микроавтобуса.