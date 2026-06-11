21:56  11 июня
Вражеская атака на энергообъект Черниговщины: более 37 тысяч потребителей остались без света
21:40  11 июня
В Киевской области мужчина жестоко сбил собаку на глазах у детей
19:25  11 июня
В Ужгороде мужчина с пистолетом взял жену и ребенка в заложники
UA | RU
UA | RU
11 июня 2026, 20:45

Во Львовской области женщина погибла под колесами грузовика

11 июня 2026, 20:45
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 11 июня около 02:20, на автодороге «Западный обход города Львова» недалеко от села Сокольники Львовского района. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, 31-летний водитель грузовика DAF сбил 60-летнюю жительницу Львова. К сожалению, в результате полученных травм женщина погибла на месте.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю может грозить лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, ранее на Полтавщине столкнулись маршрутка и грузовик. В результате ДТП пострадали две пассажирки микроавтобуса.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Львов
Смертельное ДТП на Печерске: в Киеве задержали водителя, из-за которого неуправляемый автомобиль вылетел на человека
11 июня 2026, 10:57
На Черкасщине в ДТП травмировались два подростка на мотоцикле
10 июня 2026, 17:58
Пьяный водитель устроил тройное ДТП в Киевской области: мужчина умер в "скорой", пострадал ребенок
09 июня 2026, 10:51
Все новости »
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
ВСУ подожгли НПЗ на Кубани и уничтожили базу морских дронов в Севастополе
11 июня 2026, 22:43
В Сумах оккупанты атаковали дронами коммунальное предприятие и учебное заведение: есть разрушение
11 июня 2026, 22:21
"Помоги другу": на Буковине аферисты обчистили карточку у песионерки
11 июня 2026, 22:20
Вражеская атака на энергообъект Черниговщины: более 37 тысяч потребителей остались без света
11 июня 2026, 21:56
В Днепре задержали вора, вынесшего из больницы 60 тысяч гривен
11 июня 2026, 21:45
В Киевской области мужчина жестоко сбил собаку на глазах у детей
11 июня 2026, 21:40
На Житомирщине иномарка влетела в припаркованные авто: машины сокрушили до основания
11 июня 2026, 21:20
12 раненых в сутки: враг совершил более 40 ударов по Днепропетровщине
11 июня 2026, 21:10
Минус 50 вражеских машин за раз: ВСУ "отрезали" оккупантов от поставок через Крым
11 июня 2026, 20:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »