У Дніпрі викрили схему дезертирства за $4-15 тис.: підозрюють екскомандира частини та адвоката

У Дніпрі правоохоронці викрили групу осіб, які організували схему сприяння дезертирству військовослужбовців. Вартість таких "послуг" становила від 4 до 15 тисяч доларів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За версією слідства, учасники групи шукали військовослужбовців, готових самовільно залишити службу, та організовували їхнє незаконне вивезення з місць дислокації військових частин або медичних закладів.

Військових перевозили цивільними автомобілями до Дніпра, де вони переховувалися та не поверталися до служби. Під час проїзду блокпостів підозрювані використовували посвідчення неіснуючої громадської організації.

За інформацією правоохоронців, частина військовослужбовців або їхні знайомі зверталися до адвоката за консультаціями щодо уникнення служби. Після цього вони отримували контакти осіб, які могли організувати незаконне вивезення. В інших випадках військові самостійно знаходили так званих "перевізників".

Слідчі задокументували понад 18 епізодів протиправної діяльності на території Дніпропетровської, Житомирської, Львівської та Київської областей.

Крім того, у лютому 2026 року затримали військовослужбовців, які скористалися цією схемою. Їм повідомили про підозру у дезертирстві.

Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку, банківські картки, документи, чорнові записи, грошові кошти, а також автомобілі Lexus LX, Lexus RX, BMW, Porsche, Mercedes і Mercedes-Benz.

Наразі всім вісьмом підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

