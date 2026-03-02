17:10  02 березня
На Прикарпатті чиновниця з відділу освіти "подарувала" собі премій на сотні тисяч
14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
12:14  02 березня
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
UA | RU
UA | RU
02 березня 2026, 22:15

На Київщині чоловік влаштував стрілянину

02 березня 2026, 22:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався на Фастівщині. Там затримали чоловіка, який влаштував стрілянину

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У селі Тарасівка в приміщенні торгівельного павільйону між двома чоловіками сталась сварка. Під час конфлікту зловмисник вдарив 26-річного працівника закладу в обличчя, після чого здійснив постріл у підлогу. Згодом чоловік втік.

Під час обшуку правоохоронці знайшли у чоловіка вдома ручну гранату та підривач. Зараз зловмисника відправили до ізолятора та повідомили йому про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Кривому Розі місті сталася стрілянина за участю двох чоловіків та військовослужбовців ТЦК. За даними, місцевих телеграм-каналів, сильно постраждав один із чоловіків, він у лікарні. А також військовослужбовець його поранили.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
стрілянина затримання Київська область
На Буковині водій намагався втекти від поліції – його зупинили пострілами по колесах
27 лютого 2026, 07:51
На Київщині чоловік переховував вибухівку для росіян
25 лютого 2026, 13:40
Напав із канцелярським ножем: у Києві чоловік понівечив обличчя 17-річному хлопцю
25 лютого 2026, 09:43
Всі новини »
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
У Резерв+ з'явилась нова відстрочка від служби: хто може оформити
02 березня 2026, 22:50
Втерся в довіру та вкрав останні заощадження: на Житомирщині хлопець пограбував пенсіонера
02 березня 2026, 22:35
На Київщині сталась пожежа на складі: загинуло 7 людей - ЗМІ
02 березня 2026, 21:55
На Львівщині зіткнулись дві вантажівки: є загиблий
02 березня 2026, 21:40
На Рівненщині будуть судити лікаря через смерть пацієнта
02 березня 2026, 21:25
На Житомирщині гостини закінчились смертю: поліція розслідує вбивство
02 березня 2026, 20:55
У Києві 52-річний чоловік напоїв та зґвалтував неповнолітню дівчинку
02 березня 2026, 20:15
Проковтнув побутову хімію: у Львові лікарі врятували 3-річного хлопчика
02 березня 2026, 19:57
На Запоріжжі підліток сів за кермо мотоциклу та потрапив у ДТП
02 березня 2026, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Всі публікації »
Валерій Чалий
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »