На Київщині чоловік влаштував стрілянину

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У селі Тарасівка в приміщенні торгівельного павільйону між двома чоловіками сталась сварка. Під час конфлікту зловмисник вдарив 26-річного працівника закладу в обличчя, після чого здійснив постріл у підлогу. Згодом чоловік втік.

Під час обшуку правоохоронці знайшли у чоловіка вдома ручну гранату та підривач. Зараз зловмисника відправили до ізолятора та повідомили йому про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Кривому Розі місті сталася стрілянина за участю двох чоловіків та військовослужбовців ТЦК. За даними, місцевих телеграм-каналів, сильно постраждав один із чоловіків, він у лікарні. А також військовослужбовець його поранили.