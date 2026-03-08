На Сумщині ВАЗ врізався в дерево та перекинувся

Фото: Національна поліція

У суботу, 7 березня, на вулиці Київській у місті Охтирка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля ВАЗ-2109

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 46-річний водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на дерево.

Після зіткнення автомобіль перекинувся. Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до місцевої лікарні.

Поліцейські встановлюють усі обставини події .

