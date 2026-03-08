На Сумщині ВАЗ врізався в дерево та перекинувся
У суботу, 7 березня, на вулиці Київській у місті Охтирка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля ВАЗ-2109
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними, 46-річний водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на дерево.
Після зіткнення автомобіль перекинувся. Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до місцевої лікарні.
Поліцейські встановлюють усі обставини події .
Нагадаємо, на Одещині вантажівка врізалася у зустрічний легковик. Внаслідок удару 41-річний водій легковика загинув на місці. Його пасажирку такого ж віку госпіталізували з різними травмами. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
