Аварія поблизу Львова за участі прокурора: ДБР встановлює обставини

Фото: ДБР

За кермом автомобіля Skoda Super B, що потрапив у смертельну ДТП на Львівщині увечері 24 лютого, перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Встановлено, що брат і сестра – 14-річна дівчина та 10-річний хлопець – переходили дорогу по пішохідному переходу, коли на них здійснили наїзд.

Внаслідок ДТП дівчина загинула на місці, хлопця госпіталізували.

Перевірка показала, що водій був тверезий, ознак алкогольного сп’яніння не виявлено.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.

Наразі слідчі ДБР продовжують першочергові слідчі дії: опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження та інші речові докази.

Найближчим часом призначать всі необхідні експертизи.

Нагадаємо, ДТП трапилося ввечері у вівторок, 24 лютого, поблизу села Смереків Львівського району.

Раніше інвестбанкір Ігор Мазепа на смерть збив людину на Житомирщині. У поліції зазначили, що 49-річний водій Mercedes-Benz їхав у напрямку міста Житомира. На неосвітленій ділянці дороги він допустив наїзд на 60-річного місцевого жителя. На жаль, внаслідок ДТП потерпілий помер дорогою до лікарні.