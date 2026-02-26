Фото: ДСНС

Вночі 26 лютого Полтавщину атакували росіяни: зафіксовані влучання по промислових підприємствах і приватних домогосподарствах у місті та області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Пошкоджене технологічне обладнання та об’єкти виробництва. А також приватний житловий будинок і лінії електропередачі. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Рятувальники ліквідували пожежі.

Інформації про загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, через пошкодження лінії електропередач без світла залишились 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.